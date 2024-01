Bahia anuncia três reforços para o time feminino | A TARDE

Pensando na disputa da Série A2 do Campeonato Brasileiro, o Bahia anunciou três novos reforços para a temporada 2024. A goleira Yanne, a meia Luana e a lateral-esquerda Liriel vão incorporar o elenco das Mulheres de Aço.

A goleira Yanne era destaque do time sub-20 da Ferroviária-SP, onde estava desde 2020. Por lá, foi campeã da Libertadores e do Campeonato Pauista. Seu vínculo com o Bahia será válido por dois anos.

A lateral-esquerda Liriel é oriunda do Red Bull Bragantino. No Massa Bruta, disputou 11 jogos. Ela é formada nas divisões de base do Internacional-RS. A defensora assinou contrato por um ano.

Já a meia Luana fará sua segunda passagem pelo Esquadrão. Ela fez parte do elenco na temporada 2020/2021. Na passagem pelo Atlético-MG, seu último clube, ela disputou 17 jogos e marcou quatro gols.