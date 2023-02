Bahia arranca empate contra o São Paulo pelo brasileiro feminino

O time feminino do Bahia estreou no Campeonato Brasileiro da Primeira divisão com um empate em 1 a 1 contra o São Paulo, em partida realizada na casa das adversárias.

As donas da casa abriram o marcador, mas aos 50 minutos do segundo tempo, a atacante Nathane empatou a partida, garantindo o primeiro ponto do time na primeira rodada da competição.

As Mulheres de Aço foram a campo com Maike, Dan, Thayná, Tchula e Sorriso; Jordana (Lane), Taba (Fabi Ramos) e Vilma (Pissaia); Miúda (Juliana), Nathane e Ellen (Ary).

O Bahia volta a campo no próximo sábado (4), contra o Cruzeiro, em Pituaço.