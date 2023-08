Bahia Associação elege indicado para Conselho Fiscal da SAF; confira

Em votação realizada na noite de quinta-feira, 10, em formato híbrido, o Bahia Associação escolheu Bernardo Arju Ribeiro Abreu como o indicado para compor o Conselho Fiscal do Bahia SAF.

Ao todo, foram quatro candidatos no pleito que reuniu um total de 96 votos. Mais votado do certame, Bernardo Arju recebeu 50 votos, quantidade equivalente a 52,08% do total.

O candidato escolhido terá Pedro Márcio Daltro dos Santos como suplente, após este receber 34 votos, correspondente a 35,42% do total. Renato Guedeville Penna Filho ficou com 11,46%, após receber 11 votos.

Bernardo Arju Ribeiro Abreu recebeu 50 votos, quantidade equivalente a 52,08% do total | Foto: Rafael Martins | Ag. A TARDE

A eleição ainda teve uma abstenção e o candidato Jorge Henrique Teixeira de Mendonça não teve nenhum voto.

Com a decisão, Arju agora terá a função de ser o representante do Bahia Associação dentro do Bahia SAF e atuará na fiscalização das contas da SAF, que é gerida pelo City Footbal Group.