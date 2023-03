Bahia busca contratação de Cuesta; Inter pede 550 mil dólares

Após negociar a contratação do atacante Marinho, que pertence ao Flamengo, o Bahia vai ao mercado na tentativa de acertar com o zagueiro argentino Victor Cuesta

Atualmente, o defensor de 34 anos defende o time do Botafogo, emprestado pelo Internacional. Ele tem contrato com o clube gaúcho até o fim desta temporada.

Em apuração em conjunto do Portal A TARDE com o repórter Filipe Duarte, da Rádio Gaúcha, a pedida para vender o jogador seria de 550 mil dólares, aproximadamente R$ 2,8 milhões na cotação atual, entretanto, a diretoria do Colorado nega ter recebido uma proposta oficial.

Outra informação apurada é que o Tricolor de Aço teria oferecido um aumento salarial para R$ 800 mil mensal e um vínculo até 2024.

O Bahia retorna ao mercado em busca de um zagueiro após a confirmação da lesão de Raul Gustavo. Emprestado pelo Corinthians, o defensor não atua mais na temporada e deve ter seu vínculo rescindido com o Esquadrão, retornando para o Alvinegro paulista.