Bahia contará com dois retornos contra o Internacional | A TARDE

Após o excelente triunfo fora de casa contra o Goiás, o Bahia foca as atenções para o confronto diante do Internacional, programado para o dia 18 de outubro, uma quarta-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Brasileirão. Para esta partida, o técnico Rogério Ceni contará com dois reforços importantes que devem retornar a equipe.

Capitão do time, o zagueiro Kanu deve retornar à equipe titular. O jogador ficou de fora da última partida, por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo, porém é peça presente no time, como titular, em 22 oportunidades na Série A.

Outro que deve estar disponível é o meio-campista Léo Cittadini. Após alternar trabalhos específicos na fisioterapia e na preparação física, o jogador já está recuperado da lesão no tornozelo. Cittadini esteve em campo pela última vez na vitória por 4 a 2 contra o Coritiba.

Primeiro time fora do Z-4, o Bahia é o 16° colocado, com 28 pontos somados em 26 jogos disputados pelo Brasileirão.