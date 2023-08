Bahia corre contra o tempo para ter Kanu contra o Botafogo

O Bahia está à espera da documentação necessária para oficializar a aquisição de Kanu e colocar o zagueiro em campo contra o Botafogo. O imbróglio acontece, já que o zagueiro chegou ao clube emprestado no início do ano pelo Glorioso, e por isso só atuaria contra a equipe carioca mediante pagamento de multa.

No decorrer do primeiro turno, a ausência de Kanu no confronto contra o Botafogo foi resultado de uma cláusula contratual entre as equipes, que vetou a participação do zagueiro. Com o intuito de prevenir a repetição dessa situação, a administração do Bahia está empenhada em finalizar os últimos pormenores da negociação para a aquisição permanente do defensor. A compra do capitão foi acertada ainda no último mês, quando o Tricolor sinalizou que iria pagar o valor pré-estipulado no contrato de emrpéstimo.

Kanu, de 27 anos, chegou ao Bahia no início deste ano e até aqui é o único zagueiro do elenco a conquistar a confiança da torcida, se tornando até mesmo capitão do time de Renato Paiva. O agora ex-Botafogo disputou 34 partidas pelo Tricolor.

No próximo domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, Bahia e Botafogo medirão forças no Estádio Nilton Santos. o Glorioso lidera o Brasileirão, com 48 pontos, 11 a mais que o vice Palmeiras. Já o Bahia, com 21 pontos, é o 16º colocado.