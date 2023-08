Bahia cria oportunidades, mas é derrotado pelo Atlético-MG em BH

Na manhã deste domingo, 13, o Bahia visitou o Atlético-MG e foi derrotado pelo placar mínimo. O gol do jogo foi marcado pelo atacante Paulinho, logo no início do segundo tempo. O resultado mantém o Bahia com 18 pontos ganhos, porém a equipe Tricolor pode voltar a zona de rebaixamento. Pra isso, a torcida agora é para o Santos não pontuar diante do Fortaleza, jogo que será na capital cearense.

O adversário chegou a segunda vitória seguida no Brasileirão. O Atlético-MG soma 27 pontos e está na 9ª posição temporariamente. Felipão conquista sua segunda vitória em 12 jogos no Galo.



O próximo compromisso do Esquadrão na Série A será diante da fiel torcida no próximo domingo, 20, às 16h, na Arena Fonte Nova, contra o Red Bull Bragantino.

Corajoso, Tricolor de Aço vai em busca do gol no 1° tempo.

O primeiro ataque foi do Galo. O Atlético puxa o contra-ataque rápido. Igor Gomes recebe de Hulk na entrada da área, mas a arbitragem marca toque de mão do meio-campo atleticano, aos dois minutos. Resposta do Bahia aos seis. Thaciano recebe perto da linha de fundo e bate, meio sem ângulo, para fora, sem muito perigo.

Aos 13, o Galo finalizou a gol. Paulinho arranca pelo meio e bate da entrada da área, no meio de três marcadores e Marcos Felipe afasta o perigo com boa defesa. Atlético ataca com Hulk, que faz a construção e tenta Paulinho, mas Kanu faz o corte.

Aos 20, o Esquadrão quase fez. Gilberto faz bela jogada pela direita. Na linha de fundo ele passa pelo adversário e cruza. Na meia lua, Cauly finaliza de primeira, a bola desvia em Everaldo e quase morre no gol. Aos 21, o Bahia trabalhou bola perto da área com Cauly, que rola para Gilberto. Ele tenta encobrir o goleiro Everson e sem êxito.

Pressão do Bahia. Cauly constrói pelo meio e rola para Ademir na esquerda; ele cruza para Ratão, que ajeita para Gilberto, no meio. A defesa do Galo corta assustada. Na sequência, Cauly cobra falta perigosa da intermediária. Bate para o gol, e Battaglia corta para escanteio.

Aos 32, quase o Bahia chega lá. Gilberto sobe pelo meio e cruza para Cauly, que ajeita de cabeça. Ratão, na cara do gol, tenta a finalização, mas Maurício Lemos se lesiona no lance. Aos 39, o Galo das alterosas finaliza. Pavón sobe pela esquerda, corta pra dentro, tira de Gilberto e bate pro gol e manda pra fora.

Atlético abre o placar no início da segunda etapa e controla o jogo

Igor Gomes dá bom passe para Hulk, que deixa Paulinho na cara do gol. O camisa 10 é preciso na finalização e abre o marcador em BH, pra festa da torcida atleticana, logo aos três minutos do segundo tempo. Pós-gol sofrido, o Esquadrão tenta se organizar e quase empata aos oito.

Ademir faz fila na marcação e bate pro gol, Everson faz uma grande defesa espalmando para o lado. Thaciano pega o rebote. Ele chuta forte cruzado de pé direito e a bola passa pela frente da meta e sai pela linha de fundo. Everaldo se estica, tenta escorar e não consegue. Aos 10, o lateral-esquerdo Guilherme Arana finaliza. O camisa 6 do Galo arrisca de longe e manda fora.

Aos 11, o Atlético trocou passes na intermediária ofensiva. A bola chegou em Pavón, que recebeu e chutou de longe. Marcos Felipe faz defendeu. Em seguida, Hulk puxa o contra-ataque e passa para Pavón na entrada da área. O argentino finaliza com muito perigo e quase ampliou.

No minuto 22, Paulinho é lançado, sobe sozinho, invade a área e bate em cima de Marcos Felipe. O paredão Tricolor faz grande defesa com o pé e ainda sai do gol para dar o soco para evitar o rebote. Já aos 31, Cauly segura a bola na entrada da área, rola para Ademir. Gilberto já abre por fora, esperando o passe, mas Ademir perde para a marcação da defesa atleticana.

No minuto seguinte, o Galo sobe pela esquerda, com Edenilson. Ele rola para Paulinho, que trabalha com Pavón. Aos 35, a marcação do Bahia aperta, e nem Hulk evita a perda de posse de bola. O jogo ficou lá e cá. O Bahia ataca com Jacaré, que recebeu na direita e cruzou. A defesa do Galo se mete no meio e impede a finalização de Everaldo, aos 38. Aos 45, a defesa do Bahia estava exposta. Arana recebe em velocidade, avança e solta a bomba pra fora.



FICHA TÉCNICA



Atlético-MG x Bahia, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Data: Sábado, 13/08/2023

Horário: 11h



Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (FIFA-DF)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA-PR) e Lehi Sousa Silva (DF)

Quarto árbitro: Hieger Túlio Cardoso (MG)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Otávio e Pavón (CAM)

Gols: Paulinho (CAM) e Biel (BAH)





Atlético-MG: Everson; Mariano, Jemerson, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Battaglia (Edenílson), Otávio (Alan Franco) e Igor Gomes (Patrick), Paulinho (Réver), Pavón e Hulk. Técnico: Luís Felipe Scolari.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende (Yago Felipe), Thaciano (léo Cittadini) e Cauly; Ademir, Rafael Ratão (Victor Jacaré) e Everaldo (Vinícius Mingotti). Técnico: Renato Paiva.