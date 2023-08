Bahia defende invencibilidade contra Bragantino na Fonte

O técnico Renato Paiva não divulgou a escalação do Bahia que enfrenta o Red Bull Bragantino neste domingo, 20, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro da série A. É a primeira partida do returno e o tricolor baiano defende um tabu de nunca ter pedido para o rival dentro de seus domínios.

Os treinamentos foram encerrados na manhã deste sábado, 19, com uma atividade técnico/tática, onde foram trabalhados o posicionamento e jogadas ensaiadas, principalmente nas bolas paradas, ofensivas e defensivas. Antes do treino com bola, o elenco participou de conversa no auditório do clube e de um rápido aquecimento na academia.

O Bragantino é o quinto colocado na tabela e pode terminar a rodada na vice-liderança em caso de triunfo, contando com os tropeços de Palmeiras, Grêmio e Flamengo. Já o Bahia, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e precisa vencer para se afastar do grupo de risco.