Bahia define data para sócios votarem aprovação da SAF

O Bahia definiu a data para que os sócios do clubes votem a aprovação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF): 10 de dezembro. A confirmação veio através do presidente do Conselho Deliberativo Leonardo Martinez, na noite desta quinta-feira, 3, durante o "V Encontro Sobre a SAF no Bahia".

De acordo com Martinez, contando com o cronograma estabelecido, o Conselho terá um parecer final sobre a proposta até o dia 29 de novembro. Antes disso, haverá três reuniões para estudar e definir pontos da SAF junto a outras direções do clube.

"Nós teremos quatro reuniões no Conselho Deliberativo para a discutir a proposta, sendo duas com a presença da Diretoria Executiva e do jurídico externo do Esporte Clube Bahia, que participou durante todo esse processo", explicou.

"Teremos uma reunião no dia 11/11, onde as Comissões Jurídica e Provisória da SAF farão a apresentação formal dos seus pareceres em uma reunião especifica para o tema. No dia 20/11. teremos o prazo limite para o envio de sugestões. No dia 26/11, teremos uma Assembleia Geral Extraordinária para o sócio julgar a alteração estatutária aprovada hoje. E até o dia 29/11, teremos a entrega do parecer final do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia", finalizou.

"A Mesa Diretora do Conselho, em comum acordo com a Diretoria Executiva, já deixou definida a data da Assembleia Geral para o julgamento da proposta, onde o sócio decidirá de forma final sobre a proposta no dia 10/12", completou Leonardo Martinez.