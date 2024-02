Bahia divulga a lista de relacionados para pegar o Atlético | A TARDE

O time alternativo do Bahia volta a campo pelo Baianão neste domingo, 21. Logo mais às 16h, o time comandado por Rogério Ferreira visita o Atlético de Alagoinhas, em jogo disputado no estadio Carneirão, pela 2ª rodada do Campeonato Baiano. Com o grupo formado com a maioria da base, o treinador convocou 23 atletas para o compromisso.

Além de Adriel, Marcos Victor, André e Caio Roque que estavam nos trabalhos de pré-temporada com a equipe principal em Manchester, na Inglaterra, a novidade entre os convocados foi a inclusão do atacante Wellington Davi na vaga do zagueiro de Kauã Davi.

O Tricolor de Aço precisa pontuar, já foi derrotado pelo placar mínimo para o Jequié, na Arena Fonte Nova, pela 1ª rodada do estadual

Confira a lista de relacionados para pegar o Atlético de Alagoinhas:

Goleiros: Adriel, Iuri e Victor

Laterais: Alex, André, Caio Roque, Rafael

Zagueiros: Dodô, Marcos Victor e Marcello

Meio-campistas: Diego Rosa, Jota, Paulo Souto, Pedrinho, Roger, Wendel Passos e Guilherme

Atacantes: Lucas Aruba, Tiago, Wellington Davi, Everton, João Coni e Waliffer