Bahia divulga lista de sócios aptos e detalhes da AGE sobre a SAF

O Bahia divulgou nesta quinta-feira, 10, a lista de sócios torcedores aptos para votar nas Assembleias Gerais que darão o parecer final sobre a adequação do estatuto do clube para constituir uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e também a definição sobre a proposta do Grupo City. Ambas acontecem no dia 3 de dezembro.

O Tricolor também divulgou detalhes de como as Assembleias acontecerão. Uma ocorre pela manhã e outra à tarde. Elas ocontecem de forma híbrida: presencialmente na Fonte Nova, com transmissão do canal da TV Bahêa no YouTube, e também possibilidade de voto à distância (online).

Na primeira assembleia, das 8h às 13h, será votada a adequação do estatuto. Sendo aprovada, a segunda assembleia do dia, das 14h às 19h, votará a proposta do investidor para constituição do Bahia SAF.

De acordo com o estatuto do clube, todos os sócios em situação regular poderão participar das assembleias, mas o direito ao voto só será concedido àqueles que se associaram há pelo menos um ano. Além disso, para votar em ambas é necessário que o torcedor esteja regular financeiramente até o dia 18 de novembro deste ano.

Confira a lista de sócios aptos: