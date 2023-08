Bahia e América-MG fazem confronto dos desesperados na Série A

O Bahia faz, neste domingo, 6, o confronto dos desesperados contra o América-MG. Com as duas equipes na zona de rebaixamento para a Série B, o jogo vale mais do que apenas três pontos, é briga direta na parte de baixo da tabela.

Com apenas três triunfos em 17 jogos nesta edição do Brasileirão, o Bahia vem numa sequência de seis jogos sem vencer. São três derrotas e três empates para o time de Renato Paiva, que é alvo de protestos cada vez mais intensos por parte da torcida, que quer a mudança no comando técnico da equipe.

Sem marcar há quase três meses, o atacante Ademir vive a expectativa de fazer valer a “lei do ex” contra o América-MG. “Meu foco é fazer gol em todos os jogos. Eu tenho as duas próximas partidas para isso (América-MG e Atlético-MG), estou muito focado, principalmente neste jogo de domingo. A gente precisa tirar essa máxima de não fazer gol. Eu já tenho alguns jogos que não marco e isso tem me incomodado muito”, disse em entrevista coletiva.

O América-MG vive situação parecida no Brasileirão, são apenas duas vitórias em 16 jogos e sete rodadas sem vencer uma partida. O Coelho, no entanto, divide as atenções com a Copa Sul-americana, onde conseguiu a classificação para as oitavas de final e disputa uma vaga nas quartas com o RB Bragantino.

Retorno do capitão

O técnico Renato Paiva vai contar com o retorno do seu capitão, o zagueiro Kanu, que cumpriu suspensão na última rodada. Os atacantes Biel e Kayky, e o goleiro Danilo Fernandes, seguem vetados pelo departamento médico.

Escalação provável: Marcos Felipe; Kanu, Gabriel Xavier e Vitor Hugo; Gilberto, Acevedo, Thaciano (Rezende), Cauly e Matheus Bahia; Ademir (Rafael Ratão) e Everaldo.

Desfalques importantes

O América tem uma série de problemas para o confronto deste domingo. O lateral-esquerdo Danilo Avelar (lesão na coxa direita), o zagueiro Ricardo Silva (lesão no joelho direito) e os atacantes Adyson (cirurgia no tornozelo direito), Aloísio (lesão na coxa) e Dadá Belmonte (pubalgia) estão fora do jogo.

Escalação provável: Mateus Pasinato, Daniel Borges, Iago Maidana, Éder e Vichiatto; Alê, Martínez e Benítez; Mastriani, Pedrinho e Paulinho Bóia.

FICHA TÉCNICA

Bahia x América-MG, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Data: Domingo, 06/08/2023

Horário: 18h30

Árbitro: Matheus Delgado Candancan (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR Fifa-SP)

Bahia: Marcos Felipe; Kanu, Gabriel Xavier e Vitor Hugo; Gilberto, Acevedo, Thaciano (Rezende), Cauly e Matheus Bahia; Ademir (Rafael Ratão) e Everaldo

América-MG: Mateus Pasinato, Daniel Borges, Iago Maidana, Éder e Vichiatto; Alê, Martínez e Benítez; Mastriani, Pedrinho e Paulinho Bóia