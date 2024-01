Bahia embarca para pré-temporada em Manchester com apoio da torcida | A TARDE

A temporada do Bahia começou no último sábado, 6, com a apresentação dos jogadores no CT Evaristo de Macedo, exames médicos e avaliações. Mas na noite desta segunda-feira, 8, boa parte do elenco embarcou no aeroporto de Salvador rumo à Inglaterra, onde o clube fará a pré-temporada. Lá, o Tricolor usará a estrutura do “primo rico” Manchester City.

Mesmo com o horário avançado, a delegação tricolor foi recepcionada por torcedores antes do embarque. O atacante Biel se mostrou bem empolgado com a oportunidade de fazer a pré-temporada no mesmo lugar onde treinam alguns dos maiores nomes do futebol mundial.

“Expectativa muito grande, estou muito ansioso pelo frio, porque sei que vai ser uma experiência muito boa. Acho que vai ser bom para nós, espero voltar muito bem para o início da temporada. É uma loucura, estou ansioso para chegar logo e extrair o melhor de tudo que tem lá para ter um ano de 2024 muito bom”, relatou o atacante de 22 anos ao canal ECBTV.

Biel atende torcedor antes do embarque | Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O técnico Rogério Ceni relacionou 25 atletas para a viagem, incluindo o reforço já anunciado Éverton Ribeiro e o volante Jean Lucas, que já está integrado ao grupo, mas ainda aguarda o anúncio oficial por parte do clube. A jovem promessa das categorias de base, Sidney, também viajou após deixar o grupo sub-20 que está em São Paulo participando da Copinha.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Adriel, Danilo Fernandes e Marcos Felipe

Laterais: André, Cicinho, Gilberto, Caio Roque e Ryan

Zagueiros: David Duarte, Gabriel Xavier, Kanu, Marcos Victor e Vitor Hugo

Meio-campistas: Cauly, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Rezende, Sidney, Thaciano e Yago Felipe

Atacantes: Ademir, Biel, Everaldo, Luciano Juba e Rafael Ratão.