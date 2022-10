Bahia empata, decepciona e empurra acesso para a última rodada

Em noite de festa na Arena Fonte Nova, o Bahia voltou a decepcionar a torcida Tricolor. O time empatou em 1 a 1 com o Guarani nesta sexta-feira, 28, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e adiou o acesso à primeira divisão para a última rodada, contra o CRB, no próximo domingo, 6, às 18h30, fora de casa.

Com o resultado, o Bahia chega aos 59 pontos, estacionando na 3ª posição. 4º colocado, o Vasco aparece com os mesmos 59 e o Ituano (5º) soma 57 pontos. O Tricolor segue confiando no critério de saldo de gols para garantir o acesso.

O jogo

A partida do Bahia nesta noite começou no mesmo ritmo da torcida Tricolor: acelerado e confiante. No primeiro minuto, Lucas Mugni resolveu testar o goleiro Kozlinski. Com o ânimo, as chances foram se acumulando quase que a cada giro no cronômetro. Aos 5" Luiz Henrique alçou bola na área e Matheus Davó cabeceou para o fundo da rede após cruzamento de Luiz Henrique, mas arbitragem pegou impedimento do artilheiro da equipe. No lance seguinte, Davó seria o nome que faria a Fonte Nova explodir.

Em disputa na área, o atacante chegou para a finalização, mas acabou atingido por Derlan. Com o jogo paralisado e análise no VAR, Wilton Pereira Sampaio assinalou a penalidade máxima para o Bahia. Lucas Mugni, com tranquilidade deslocou o goleiro Kozlinski e abriu o placar para o acesso à Série A.

Aos 11", Caio Vidal desperdiçou a chance de ampliar o marcador. O atacante recebeu na área, bateu na saída do arqueiro do Bugre, que saiu bem para abafar a bola e evitou o gol. O Bahia tornou a controlar a partida no 1º tempo, mas demonstrou certo cansaço. Com uma defesa consistente, oferecendo poucos espaços para as tentativas do adversário, que teve o meia Giovanni Augusto em noite pouco inspirada, foi para o vestiário garantido na primeira divisão.

Os 15 minutos longe do gramado da Arena Fonte Nova pareceu esfriar o elenco Tricolor. O 2º tempo voltou a ligar o alerta para os problemas do time já sinalizados ao longo da temporada. Etapa melhor para o Guarani, com o técnico Mozart promovendo as mudanças necessárias para oferecer perigo à meta de Mateus Claus.

Barroca notou a evolução do adversário e fez alterações para garantir uma melhor consistência defensiva, com as entradas de Raí Nascimento e Rezende. Com o jogo equilibrado, o resultado parecia estar garantido.

O destino tratou de mudar o rumo da história Tricolor. Aos 31", em tentativa pelo lado direito, Mateus Ludke tentou lançar bola na pequena área, que acabou pegando no braço do volante Miqueias, que havia entrado no lugar do lateral-esquerdo Luiz Henrique. Novamente no VAR Wilton Pereira Sampaio marcou a penalidade para o Bugre.

Yuri Tanque bateu no lado direito da meta de Claus e selou o silêncio na Arena Fonte Nova, que se arrastou até os minutos finais do 2º tempo, dando lugar às vaias da torcida, que viu a chance de acesso se esvair.

FICHA TÉCNICA:

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 19h00

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO).

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia

VAR: Wagner Reway (PB).

Cartões amarelos: Marcinho, Miqueias (Bahia); Giovanni Augusto, Madison (Guarani).

Público: 48.866

Renda: R$ 1.463.374,00

Escalações:

Bahia - Mateus Claus; Marcinho, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique (Miqueias); Patrick, Mugni, Ricardo Goulart (Rezende); Caio Vidal (Raí Nascimento), Vitor Jacaré (Matheus Bahia), Davó (Ytalo). Técnico: Eduardo Barroca.

Guarani - Kozlinski; Alvariño (Mateus Ludke), João Victor, Derlan, Jamerson; Leandro Vilela, Rodrigo Andrade (Madison), Giovanni Augusto (Yuri Tanque), Isaque (Edson Carioca); Yago (Bruno José), Jenison. Técnico: Mozart