Bahia encara o Ceará pela 3ª rodada do futebol feminino

Depois de perderam para o Cruzeiro, 3 a 2, na última rodada, o time de futebol feminino do Bahia entra em campo neste sábado, 11, às 18h30, no estádio de Pituaçu, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Para esse jogo a equipe terá dois desfalques por terem sido expulsos na partida contra a equipe mineira. O primeiro é a volante Lane. Já a outra ausência é o técnico Igor Morena. No comando técnico estará o auxiliar Manoel Alex.

O torcedor que quiser acompanhar a performance das Mulheres de Aço poderá ter acesso ao estádio com a doação de 1kg de alimento.

A equipe baiana ocupa a 11ª colocação com 1 ponto conquistado, no empate contra o São Paulo na estreia, e busca se aproximar do pelotão de frente na disputa por uma melhor qualificação na elite do futebol feminino.

Confira as relacionadas.

Goleiras: Lorrana e Maike

Laterais: Ariely, Dan, Dymenor, Mila Santos e Sorriso

Zagueiros: Aila, Letícia, Thayná, Tchula

Meio-campistas: Fabi Ramos, Flavia Pissaia, Jordana, Taba, Vilma, Suellen

Atacantes: Ary, Ellen, Juliana, Miúda, Nathane e Yenny Acuna