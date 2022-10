Bahia encerra os trabalhos para decisão contra o Guarani

Tudo pronto para o duelo decisivo. O Bahia encerrou a preparação visando o Guarani, pela penúltima rodada do Brasileirão da Série B, na tarde desta quinta-feira, 27, no CT Evaristo de Macedo.

Antes da bola rolar, os atletas do Tricolor realizaram o aquecimento. Em seguida, a comissão aplicou um trabalho técnico para o plantel. Por fim, Eduardo Barroca separou os prováveis titulares da partida, orientou um treinamento tático voltado para movimentação e, na sequência, aprimorou as bolas paradas.

Enquanto isso, os demais atletas do elenco ficaram com os auxiliares do clube. Divididos em cinco times, eles realizaram "mini-partidas". Já o goleiro Danilo Fernandes deu sequência ao processo de recuperação e ficou entre a academia e a fisioterapia.

Bahia e Guarani se enfrentam na noite desta sexta-feira, 28, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O duelo entre as equipes ocorre pela 37ª rodada da Segundona.