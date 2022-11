Bahia encerra preparação para encarar o CRB em jogo que vale acesso

O elenco do Bahia encerrou a sua preparação para o último jogo da temporada 2022 neste sábado, 5, no CT Evaristo de Macedo. O Tricolor entra em campo neste domingo, 6, às 18h30, para enfrentar o CRB, no estádio Rei Pelé, na briga para garantir uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro de 2023.

No último treino, o técnico Eduardo Barracou priorizou uma atividade com os atletas relacionados para o confronto em Maceió. Foi realizado um treino de bola parada, focando em pênaltis, escanteios e faltas laterais.

Para o confronto em Alagoas, o goleiro Danilo Fernandes, recuperando após cirurgia no joelho, e o lateral-direito Marcinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo que levou no jogo contra o Guarani, desfalcam o time.

Apesar de não confirmar a equipe titular, o treinador deve colocar em campo a seguinte escalação: Mateus Clauss; André, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique (Matheus Bahia); Patrick de Lucca, Lucas Mugni e Daniel; Victor Jacaré, Mateus Vital (Matheus Davó) e Ricardo Goulart.

Cenários para o acesso

O Tricolor entra em campo ocupando a terceira colocação com 59 pontos e precisa de um triunfo para alcançar a Série A sem depender de nenhum resultado.

Em caso de empate terá que torcer para o Ituano não tirar a vantagem de quatro gols e o Vasco não conseguir recuperar os pontos no julgamento do STJD, isso se o Cruzmaltino sair derrotado nos 90 minutos, caso contrário, o time baiano pula para a Primeira Divisão.

Se perder, aí o Esquadrão terá que torcer para o Sport não vencer, ou ganhando não tire os sete gols de diferença, e que, a depender da derrota, observar o confronto em Itú.