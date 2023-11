Bahia enfrenta o Athletico-PR em jogo que apenas o triunfo interessa | A TARDE

O Bahia vive um momento de drama iminente no Brasileirão. Após ensaio de recuperação no campeonato, com a chegada de Rogério Ceni, a equipe vem oscilando negativamente e, nas últimas cinco partidas, perdeu quatro e venceu apenas umas. De 15 pontos disputados, o Tricolor somou apenas três, o que deixou o time em situação bastante desconfortável na briga contra o rebaixamento.

Com 37 pontos, a equipe ocupa atualmente a 15ª posição na tabela, mas tem a mesma pontuação do Cruzeiro e do Vasco, que iniciaram a rodada com dois e um jogo a menos, respectivamente. Ou seja, o Esquadrão atualmente corre alto risco de entrar no Z-4, caso um dos dois times vença ao mesmo uma das três partidas de diferença.

Assim, o Bahia precisa buscar somar pontos e outro resultado, senão o triunfo, não pode ser considerado positivo no jogo contra o Athletico Paranaense, hoje, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada. O time buscará resgatar a sua força como mandante diante de uma equipe que disputa uma vaga na Libertadores.

Em uma competição altamente disputada como a atual edição da Série A, nos próximos cinco pontos em disputa o Tricolor buscará vencer ao menos três para reduzir as chances de rebaixamento. O número para evitar matematicamente a descida é 49 pontos (mais quatro triunfos), mas com 46 (mais três triunfos) dificilmente uma equipe será rebaixada para a Segundona.

Sétimo colocado, o Furacão precisa vencer para se aproximar do Atlético Mineiro, sexto colocado, e brigar pela entrada na zona de classificação para o torneio continental. Não ganha há quatro rodadas e vem de um empate e duas derrotas. Para o duelo, o técnico Wesley Carvalho terá duas baixas, o volante Erick, suspenso, e o atacante Rômulo, com incômodos na coxa.

Avaliação dos erros

“Nós erramos mais passes que o normal, não conseguimos construir bolas fáceis. E culminou com um pênalti que resulta em gol e um cartão vermelho. É uma carga muito pesada pra se superar. O time até se manteve bem na inferioridade numérica, mas fica pesado psicologicamente quando você toma um gol e tem um jogador expulso”, avaliou Ceni.

Depois do revés na quinta-feira, os jogadores tricolores foram agradecer a torcida pela presença e, ao mesmo tempo, como uma espécie de convocação, na leitura do treinador, para a continuidade do apoio em um momento bastante delicado, mesmo com inúmeras vaias depois do apito final do juiz.

“Foi mais no intuito de manter esse elo com o torcedor, pois nós temos 3 jogos aqui (na Arena Fonte Nova). Perdemos um jogo que vai fazer falta no futuro, mas temos outro compromisso. Um pênalti com expulsão é difícil de processar. A vontade dos atletas era externar a lamentação e pedir para que o torcedor não abandone”, afirmou o técnico tricolor, ressaltando a importância de vencer o Athletico.

“Nós vamos continuar trabalhando. Foi um resultado ruim, mas não volta mais. Agora, no próximo jogo, no domingo, nós temos que encontrar um triunfo, porque é o que nos mantém vivos na competição, nesse intervalo para os últimos quatro jogos. E parte disso se deve ao apoio do nosso torcedor”, acrescentou, reiterando o apelo ao apoio na reta final do campeonato.

“A derrota pesa. Nós precisamos vencer no domingo para voltar ao jogo e dpeois ter 10 dias preparação para enfrentar a reta final de quatro jogos. Como treinador, sei que é difícil pedir, mas precisamos da presença e do incentivo do torcedor. A gente entende o apoio e as cobranças ao final do jogo, mas sem eles não vai ser possível”, completou o treinador do Esquadrão.