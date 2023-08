Bahia está em negociação com o atacante Rafael Ratão

O Bahia segue no mercado em busca de reforços para a disputa da Série A. O nome da vez no Esquadrão de Aço é do atacante Rafael Ratão, que defende o Tolouse, da França. A informação foi inicialmente publicada pelo produtor de conteúdo Yuri Santana e confirmada pelo Portal A TARDE.

Rafael Ratão é formado na base do São Paulo e se profissionalizou na Ponte Preta. No Brasil, acumulou passagens por Penapolense, Boa Esporte, Guaratinguetá, Náutico, Novorizontino, Atlético Tubarão-SC, Luverdense-MT e Oeste. Fora do país, atuou por Albirex Niigata-JAP, Chungju Hummel-COR, Zorya-UCR e Slovan Bratislava-ESL.

Na atual temporada, Ratão atuou em 34 jogos com a camisa do Toulouse, com seis gols marcados e quatro assistências. O Bahia conta no elenco com os centroavantes Arthur Salles, Everaldo e Vinícius Mingotti.