Bahia está pronto para encarar o Vasco; Juba será relacionado

O elenco do Bahia encerrou a preparação para encarar o Vasco da Gama, em jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A preparação foi encerrada na manhã deste sábado, 2, no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo.

Antes de irem ao campo, os jogadores estiveram no auditório e assistiram a um vídeo com lances do adversário. Já em um dos campos do CT, os jogadores trabalharam em campo reduzido e aperfeiçoaram bolas paradas. Em seguida, o técnico Renato Paiva realizou ajustes de posicionamento e na movimentação.

O volante uruguaio Acevedo voltou aos treinos e não deve estar entre os onze iniciais. Já o meia Cauly, o lateral-direito André e o zagueiro David Duarte seguem em tratamento no departamento médico. Regularizado, o meia Luciano Juba estará entre os relacionados para o jogo contra o Vasco.

O provável time para encarar o time da colina deverá ser escalado com Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Thaciano e Léo Cittadini; Ademir, Rafael Ratão e Vinícius Mingotti;

Primeiro time fora do Z-4, o Esquadrão de Aço é o 16° colocado, com 21 pontos ganhos. Antepenúltimo, o adversário é o 18°, com 16.