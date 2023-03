Bahia faz último treino antes de clássico contra o Vitória

Na manhã deste sábado, 4, o Bahia fez, no CT Evaristo de Macedo, o último treino para o jogo contra o Vitória, que acontece neste domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela sexta rodada da Copa do Nordeste.

Antes de começar o aquecimento, atletas e comissão técnica se reuniram no auditório da Cidade Tricolor para uma conversa e também para exibição de vídeos do adversário do jogo de domingo.

Já no campo, o treinador Renato Paiva dividiu três equipes em espaço reduzido e os jogadores fizeram um treino técnico de pressão após perda da bola. Em seguida, o comandante do Esquadrão fez um treino tático onde ele escalou a provável equipe titular e fez alguns ajustes no ataque e posicionamento da defesa. No final do treino, alguns jogadores treinaram cobranças de bola parada.

O goleiro Danilo Fernandes e o zagueiro Kanu ficaram na academia se recuperando das suas respectivas lesões. O volante Nicolás Acevedo que está suspenso e não enfrenta o Vitória fez um treinamento de fundamentos com o preparador do clube.

O Bahia precisa vencer para se recuperar na Copa do Nordeste. Com apenas quatro pontos, o Tricolor é o último colocado do Grupo B. Restam três rodadas para o fim da primeira fase.