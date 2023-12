Bahia fecha parceria com empresa de SC para expandir lojas oficiais | A TARDE

O Bahia anunciou nesta sexta-feira, 15, uma parceria com a empresa catarinense Spieler Sports para expansão de sua rede de lojas próprias. A expectativa do clube é aumentar a geração de receitas do clube e, já no primeiro ano, quadruplicar a arrecadação. O Tricolor atualmente conta com apenas uma loja oficial, na Arena Fonte Nova.

Com o novo contrato, a previsão é de que sete lojas oficiais sejam abertas nos principais shoppings de Salvador, além de uma loja conceito com foco na experiência do consumidor e um gastrobar temático. A parceria é válida para lojas físicas e e-commerce e os sócios seguirão tendo descontos.

“O Bahia, pela sua força e tamanho da sua torcida, não podia seguir com apenas uma loja própria, por isso optamos pela operação com um parceiro estratégico para essa expansão que no primeiro momento será focada na região metropolitana de Salvador, mas no futuro, outras regiões do estado serão analisadas”, explicou o diretor de marketing do Esquadrão, Rafael Soares.

A Spieler Sports é especializada na fabricação e venda de materiais esportivos personalizados com alta tecnologia. São mais de 20 anos de experiência, grande parte no cenário nacional. Além disso, se destaca na gestão de lojas oficiais para clubes de futebol. A empresa faz parte do mesmo grupo da Volt Sport, fornecedora de materiais e gestora das lojas oficiais do rival, Vitória.