Bahia fica próximo de acerto por empréstimo com Chay, do Botafogo

Finalmente o ‘10’ que a torcida tanto pede para ser contratado pelo Bahia está próximo de desembarcar em Salvador. Em notícia divulgada na tarde desta quinta-feira, 21, pelo jornalista Daniel Braune, confirmada pela reportagem, o Tricolor está muito próximo de anunciar o meia Chay, do Botafogo.

A vinda do atleta, que foi destaque do time alvinegro, no ano passado, é uma indicação do técnico Enderson Moreira, que o comandou no título da Série B 2021. Chay chegaria por empréstimo até dezembro, com opção de compra para o Esquadrão, que ainda discute com o Botafogo o percentual de divisão de salário entre os clubes, além do valor para aquisição dos direitos federativos do jogador.

O diretor de futebol, Eduardo Freeland, também estava no time carioca na última temporada, o que tem facilitado as negociações com o clube e o atleta, fazendo o Bahia bater a concorrência de outros times da Série B, que passaram a sondar o jogador a partir do momento em que passou a ser preterido nas escalações do técnico Luís Castro, com quem atuou em apenas 14 jogos, sendo oito como titular. Na última partida do Botafogo, contra o Santos, ele não figurou sequer na reserva.

Chayene Medeiros Oliveira Santos tem 31 anos e, apesar da idade, despontou no futebol apenas em 2021, quando após boa campanha no Carioca pela Portuguesa-RJ, fechou contrato com o Botafogo.

Antes disso, teve passagens por outros clubes do Rio como Bonsucesso, São Gonçalo e América-RJ. No total, disputou 50 partidas pela Estrela Solitária, marcando 8 gols, com 11 assistências. Em 2022 foram 19 jogos (12 pelo Brasileirão), com 3 assistências.