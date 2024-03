Bahia filia-se ao Comitê Brasileiro e à Fenaclubes | A TARDE

O Esporte Clube Bahia se se filiou, ao Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e à Confederação Nacional dos Clubes (Fenaclubes). As entidades são responsáveis, respectivamente, pelo desenvolvimento dos esportes e por representar, perante os poderes públicos, os direitos e interesses gerais dos clubes.

A filiação foi oficializada nesta sexta-feira, 23, com um almoço que reuniu os presidentes da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo do Tricolor de Aço, Emerson Ferretti e Wendel Marques, e o diretor da Fenaclubes no Nordeste, Marcelo Sacramento.

“Dessa forma, começamos a inserir o Bahia no ambiente olímpico, um compromisso de campanha e um dos pilares de minha gestão conjunta com Paulo Tavares”, afirmou Emerson.