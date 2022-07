Bahia finaliza preparação para enfrentar o Vila Nova

Na manhã desta quinta-feira, 7, no CT Evaristo de Macedo, o Bahia finalizou a sua preparação para o confronto diante do Vila Nova, em Goiânia, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O dia começou com os atletas assistindo um vídeo com informações do time goiano. Após o conteúdo audiovisual, e antes de começar o trabalho com bola, o elenco iniciou o aquecimento físico no campo 2 da Cidade Tricolor.

O técnico Enderson Moreira, utilizando apenas uma trave, separou o elenco em três grupos. Três jogadores pelo setor direito, três pela esquerda, e os demais centralizados (trios). O exercício foi baseado em cruzamentos e finalizações.

Na segunda e última parte, o treinador separou a provável equipe titular e fez uma série de exercícios para aprimorar lances de bola parada ofensivos e defensivos, além de cobranças de pênaltis. Enquanto isso, na outra meta, os demais participaram de um treino técnico em campo reduzido.

O meia Marco Antônio e o lateral-esquerdo Luiz Henrique, na sala de musculação, participaram de um treino físico O volante Rezende deu continuidade ao tratamento do estiramento na coxa que sofreu.

A delegação almoça no CT e, de tarde, segue viagem para Goiânia, onde enfrenta o Vila Nova na sexta-feira, 8, às 19h, no Estádio Onésio Alvarenga Brasileiro. O Tricolor é o terceiro colocado da Série B, com 29 pontos conquistados, seis a mais que Criciúma, Novorizontino e CRB, que rondam o G4.