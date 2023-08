Bahia foi o terceiro clube que mais gastou na janela de transferências

A segunda janela de transferências nacionais foi encerrada nesta semana e o Bahia está entre os clubes que mais investiu em reforços, perdendo apenas para Flamengo e Athletico Paranaense. Seja na aquisição ou empréstimos, o Tricolor de Aço gastou de R$ 28,3 milhões no mês de julho.

O Esquadrão contratou em definitivo o lateral-direito Gilberto, do Benfica, por R$ 15 milhões, e o atacante Rafael Ratão, do Toulouse, por R$ 13,3 milhões.

Além deles, o clube trouxe por empréstimo o goleiro Adriel, do Grêmio, por R$ 300 mil e o lateral-esquerdo uruguaio Camilo Cándido, por R$ 1,2 milhão. Ambos com a opção de compra em contrato já estipulada em contrato.

Outro que desembarcou na cidade Tricolor foi o meio-campista Léo Cittadini. Ele acertou a rescisão com o Athletico. O Bahia agora é detentor de 80% dos seus direitos econômicos. Os valores desta negociação não foram revelados.

Vale salientar que o clube que mais gastou foi o Flamengo, com R$ 91 milhões em contratações, seguido do Athletico Paranaense, com 28,8 milhões.