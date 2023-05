Bahia ganha reforços importantes para o jogo contra o Internacional

Sem vencer pela Série A do Campeonato Brasileiro há três jogos, o Bahia ligou o sinal de alerta justamente quando parecia estar no seu melhor momento e tudo parecia começar a se encaixar. Após o início ruim, quando perdeu as duas primeiras partidas - RB Bragantino (2x1) e Botafogo (2x1) -, o Tricolor conseguiu ganhar a primeira no Brasileirão - bateu o Vasco fora de casa por 1 a 0 - e na sequência derrotou o Coritiba (3x1) na Fonte.

Mas tudo desandou em seguida. Tomou 3 a 0 do Santos, na Vila Belmiro, perdeu par ao Flamengo, na Fonte Nova, por 3 a 2, e empatou em casa com o Goiás (1x1). No meio do caminho ainda empatou sem gols com o Peixe pela Copa do Brasil, somando, assim, quatro partidas sem saber o que é vencer na temporada.

Mas para voltar aos caminhos das vitórias, o técnico Renato Paiva terá dois trunfos para o jogo contra o Internacional, neste domingo, às 16h, no estádio Beira-Rio, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro: o zagueiro Kanu e o polivalente defensor Rezende, que voltam a ficar à disposição após terem cumprido suspensão diante do Goiás, na Fonte Nova.

O volante, inclusive, é o líder da competição, entre todos o 20 clubes, no quesito interceptações, com nove, ao todo, em cinco jogos disputados, segundo informações do site Footstats. Na cola dele, o também polivalente Vitor Jacaré, que tem a mesma quantidade de interceptações, só que em seis partidas.

Já Kanu se destaca por outros quesitos. No Bahia, ele é o terceiro que mais tem rebatidas, com 25, atrás apenas dos companheiros de zaga Rezende, com 30, e David Duarte, líder no quesito com 33. O zagueirão vindo do Botafogo é o quinto mais desarmes, o terceiro em lançamentos certos e o quarto em viradas de jogo.

Desta forma, fica clara a versatilidade do sistema defensivo do Bahia, com Rezende sendo um destruidor nato e Kanu sendo um criador, responsável na parte de saída de bola e início de jogadas.

E foi justamente com o trio de zagueiros formado por Kanu, David Duarte e Rezende que o Bahia teve seu melhor momento na competição, quando conseguiu dois triunfos seguidos. No 1 a 0 em cima do Vasco, no Rio, e no 3 a 1 em cima do Coritiba, em Salvador. E no empate sem gols contra o Santos, fora de casa, Rezende foi deslocado para a sua função de origem, como volante, e Victor Hugo ocupou o espaço no trio de zaga.

Esse esquema, inclusive, tem grande chance de ser repetido contra o Internacional, já que todos eles estão à disposição do mister.

“Vamos com tudo para ganhar esses três pontos fora de casa”, afirmou Cauly.

Treinamento

O português Renato Paiva aproveitou o treino de ontem para, justamente, fazer ajustes no setor defensivo. O mister primeiro fez uma atividade em espaço reduzido. Depois separou dois times para um coletivo. Enquanto isso, no Campo 2, os goleiros Marcos Felipe e Danilo Fernandes realizaram atividade com Rui Tavares, treinador de goleiros.

Na etapa final do treino, o grupo foi dividido: em uma parte do gramado alguns jogadores de ataque exercitaram cruzamentos e finalizações. Do outro lado do campo, o técnico Renato Paiva comandou um trabalho defensivo.

Bahia e Internacional estão com sete pontos, cada. O Tricolor é o 13º e o Colorado o 15º. O que separa os dois é o saldo de gols, com o Esquadrão tem -3 e o Inter -6.