Bahia goleia o CSA e se aproxima da semifinal da Copa do Brasil sub-20

Brigando pelo título da Copa do Brasil Sub-20, o time do Bahia goleou o CSA por 5 a 0 na tarde desta quinta-feira, 14, em jogo realizado no estádio Rei Pelé, em Maceió, em partida válida pela quarta de final da competição. Os gols do Esquadrão foram marcados por Guilherme (2x), Tiago, Roger e Ícaro.

O time do técnico Rogério Ferreira atuou com Eric; Roger Ruan, Marcello, Ângelo (Kauã Davi) e Rafael; Sidney (Wendell), Jota (Daniel), Guilherme (Kennedy) e Roger; Tiago (Davi) e Juninho (Ícaro).

A partida de volta será na próxima quinta-feira, dia 21, às 15h, em Pituaçu. Com essa vantagem, a equipe baiana pode perder por quatro gols de diferença que avança para a semifinal da competição.