Bahia goleia Vitória e avança para a final do Baiano feminino

O time feminino do Bahia segue na busca pelo Bicampeonato estadual. Nesta quarta-feira, 26, o time comandado por Igor Morena manteve os 100% de aproveitamento e goleou o Vitória por 5 a 2, no CT Evaristo de Macedo, e assegurou presença na final da competição.

Apesar de jogar com uma a menos desde o primeiro tempo, o time feminino venceu com facilidade e com os gols marcados por Gabi Itacaré (2), Ellen (2) e Suellen.

As finais estão programadas para o dia 29 de outubro e 5 de novembro. As Mulheres de Aço agora aguardam o vencedor do confronto entre Doce Mel e Astro, em partida programada para às 15h, desta quarta-feira, no Waldomiro Borges.