Bahia goleira o Ceará pela 3ª rodada do brasileiro feminino

Se o time masculino deixou a desejar, ao perder para o Itabuna, as Mulheres de Aço fizeram bonito e golearam o time do Ceará por 10 a 0, em partida realizada no Estádio de Pituaçu, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.

As Mulheres de Aço se recuperaram da derrota sofrida para o Cruzeiro, por 3 a 2, na última rodada. Contra as cearenses os gols do time Tricolor foram marcados por Nathane e Ary marcaram três vezes cada uma. Fabi Ramos fez dois, enquanto Juliana e Jordana marcaram os outros.

Sem a presença de Igor Morena, treinador que estava suspenso, o auxiliar Manoel Alex colocou em campo a seguinte equipe: Maike; Dan (Mila Santos), Thayná, Tchula e Sorriso; Jordana (Yenny Acuna), Fabi Ramos (Taba) e Vilma (Flavia Pissaia); Ellen, Juliana (Ary) e Nathane.

O Bahia volta a campo na sexta, 17, no Allianz Parque, às 20h, quando vão enfrentar o Palmeiras.