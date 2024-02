Bahia inicia preparação para a estreia na Copa do Nordeste | A TARDE

O elenco do Bahia deu início a preparação para o clássico contra o Sport, marcado para este domingo, 4, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela estreia na Copa do Nordeste 2024.

O grupo trabalhou no CT Evaristo de Macedo na manhã desta sexta-feira, 2. Inicialmente, o grupo participou de atividades aeróbicas na academia. Na sequência, o técnico Rogério Ceni ministrou uma atividade físico-técnico, com 12 jogadores de cada lado e um coringa, com os quatro goleiros atuando na linha.

Ao final da atividade, os atletas titulares contra o Barcelona de Ilhéus foram para aacademia, enquanto o restante participou de um trabalho com bola em campo reduzido.

Em recuperação de lesão, o volante Rezende fez atividades na academia. O meia Léo Cittadini alternou trabalhos no campo e na sala de musculação. O goleiro Matheus Teixeira treinou normalmente.

O time azul, vermelho e branco faz o treino final na manhã deste sábado, 3, na Cidade Tricolor.