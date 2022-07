Bahia inicia venda de ingressos para confronto com o Náutico

O Bahia iniciou nesta segunda-feira, 25, a venda de ingressos para o jogo contra o Náutico, nesta sexta-feira, 29, às 19h, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato da Série B. Os ingressos podem ser comprados pela internet, no Shopping Piedade, no Multishop Boca do Rio, na loja Mascote Tricolor e bilheterias da Fonte Nova. Os preços variam entre R$ 25 e R$ 160.

Quem pode garantir o acesso ao jogo já nesta segunda são os sócios torcedores do Tricolor de Aço, através da internet. Nesta terça-feira, 26, a comercialização é aberta ao público geral e segue até sexta-feira, às 19h. Na loja Turma Tricolor, do Shopping Piedade, as vendas acontecem terça, quarta e quinta, das 9h às 19h, e na sexta das 9h às 17h. Na Turma Tricolor, Multishop Boca do Rio, a comercialização ocorre terça, quarta e quinta, das 8h às 19h, na sexta das 8h às 19h.

Na loja Mascote Tricolor, em Caminho de Areia, as vendas acontecem terça, quarta e quinta das 8h às 19h, e sexta das 8h às 17h. Já na bilheteria da Fonte Nova, terça, quarta e quinta das 10h às 16h, e na sexta a partir das 10h.

Para o setor da cadeira superior o preço é R$ 25, cadeira R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), cadeira especial R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira). O lounge premium custa R$ 160, o lounge gamer R$ 80 (meia) e R$ 160 (inteira). Já para a torcida visitante R$40 (meia) e R$ 80 (inteira), com detalhe que as vendas para visitantes começará no dia da partida, às 16h15.