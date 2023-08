Bahia intensifica treinos no CT Evaristo de Macedo para próximo jogo

Precisando se recuperar no Campeonato Brasileiro da Série A, onde ocupa a 17ª colocação, com 14 pontos conquistados, o elenco do Bahia seguiu sua preparação nesta quinta-feira, 3 no No CT Evaristo de Macedo, visando o jogo contra o América-MG, em confronto programado para domingo,6, às 18h30, na Arena Fonte Nova.

Durante a sessão, a equipe intensificou o trabalho com bola, buscando a preparação ideal para o confronto. Depois de assistirem a um vídeo no auditório, contendo informações sobre o adversário do final de semana, os atletas fizeram um pré-treino na sala de musculação.

Após isso, no campo 1, o grupo foi dividido em três equipes para participar de um treinamento técnico em espaço reduzido, enquanto a comissão técnica forneceu orientações táticas ao elenco.

Mais uma vez, o atacante Biel realizou um treinamento físico e técnico especializado.

Os jogadores voltam a treinar nesta sexta-feira, 4, no período da manhã, onde vão fazer o penúltimo trabalho com bola antes de enfrentar o Coelho.