Bahia oficializa a contratação do lateral-esquerdo Camilo Cándido

O Bahia oficializou a contratação do lateral-esquerdo Camilo Cándido. Cedido pelo Nacional-URU, o defensor de 26 anos assinou contrato de empréstimo até junho de 2024 com opção de compra. O anuncio foi feito através do aplicativo Sócio Digital.

“Camilo vem trazendo experiência, além de solidez e equilíbrio, para a posição no nosso elenco. Um jogador com convocação à seleção de seu país, que também faz outras funções em campo, e eleito um dos melhores da temporada passada no Uruguai”, comentou o diretor de futebol Carlos Santoro.

Camilo Damián Cándido Aquino começou a carreira no Rampla Juniors e acumula passagens por Juventud e Liverpool, quando atuou com o volante Nicolás Acevedo em 2019, na eliminação do Tricolor de Aço na Copa Sul-Americana daquele ano.

Ele se destacou no tradicional Nacional, onde jogou por 96 vezes, com 19 assistências e sete gols marcados. No Tricolor de Aço, Camilo Cándido vai disputar posição com Jhoanner Chavez, Matheus Bahia e Ryan.