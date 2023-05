Bahia perde para o Avaí dá adeus ao G-8 e foca na briga para não cair

Jogando no Estádio de Pituaçu, o time feminino do Bahia foi superado pelo Avaí/Kindermann por 4 a 2, no estádio de Pituaçu, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a derrota, as Mulheres de Aço deram adeus a possibilidade de avançar para a próxima fase e foca na briga para fugir da zona de rebaixamento.

Faltando apenas dois jogos para o fim da primeira fase da competição o Bahia só pode chegar a 19 pontos, igualando a mesma pontuação do oitavo colocado o São Paulo e do nono colocado Grêmio e eles se enfrentam na última rodada e com isso as Mulheres de Aço não tem mais condições de se classificar para a próxima fase.

Com três derrotas seguidas, o Tricolor estacionou nos 13 pontos e ocupao 12º lugar na classificação e foca na permanência na elite da competição, onde tem a vantagem para o Z-4 em, apenas, um ponto.

Na próxima rodada o Bahia vai visitar o Santos, no dia 5, e na última rodada vai enfrentar o Corinthians em Pituaçu no dia 12 de junho.