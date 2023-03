Bahia perde para o Cruzeiro em Pituaçu pelo Brasileirão Feminino

Neste sábado, 4, a equipe feminina do Bahia entrou em campo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, e perdeu para o Cruzeiro de 3 a 2 no estádio Metropolitano de Pituaçu, em Salvador.

O Cruzeiro abriu 3 a 0 ainda no primeiro tempo, com uma atuação dominante. O Tricolor reagiu na segunda etapa fazendo dois gols nos minutos finais da partida com Yenny Acuna e Nathane, mas não o suficiente para evitar a derrota.

A próxima partida vai ser no próximo sábado, 11, contra o Ceará válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro e de novo o Bahia jogará no estádio de Pituaçu. Como venceu na estreia, o Tricolor tem 3 pontos na competição.