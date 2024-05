Bahia promove leilão de camisas para ajudar vítimas do RS | A TARDE

Em meio a tragédia devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul, o Bahia promove uma ação de solidariedade em prol do povo gaúcho. Através da campanha “SOS: Rio Grande do Sul”, o Esquadrão vai leiloar as camisas dos jogadores que atuaram no triunfo por 2 a 1 diante do RB Bragantino.

Os uniformes contam com a marca da campanha nas costas, o QR code nas mangas, além do nome das mães ou esposas dos jogadores. Os torcedores tricolores também poderão comprar itens exclusivos durante o leilão. Clique aqui e saiba mais informações.

De acordo com informações da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, já são 450 cidades gaúchas assoladas pelas enchentes no estado. São 148 pessoas mortas por causa da tragédia, com 127 desaparecidos, além de 76 mil pessoas resgatadas e outras 538 mil desabrigadas. Ainda segundo o órgão, o nível da água do Lago Guaíba, em Porto Alegre, é de 5,05 metros.

Publicações relacionadas