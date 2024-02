Bahia realiza primeiro treino após pré-temporada na Inglaterra | A TARDE

Após 12 dias de trabalhos de pré-temporada em Manchester, na Inglaterra, o elenco principal do Bahia retornou as atividades no CT Evaristo de Macedo, nesta segunda-feira, 22.

As atividades começaram na academia do clube, onde o grupo realizou trabalhos de força. Já em um dos campos do CT, o técnico Rogério Ceni ministrou um treinamento técnico em campo reduzido focado em posse de bola, seguido de um trabalho tático.

O grupo do Esquadrão retorna as atividades nesta terça-feira, 23, na Cidade Tricolor e finaliza a preparação para o jogo contra o Jacobina, marcado para esta quarta-feira, 24, às 19h15, na Arena Fonte Nova, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano 2024.