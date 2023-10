Bahia realiza trabalhos técnico-táticos mirando o Internacional | A TARDE

Após vencer o Goiás fora de casa, o elenco do Bahia mudou o foco e deu início a preparação para o compromisso contra o Internacional, marcado para o dia 18 de outubro, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Brasileirão.

A reapresentação ocorreu na tarde desta terça-feira, 10, na Cidade Tricolor. Antes de trabalharem no campo do CT Evaristo de Macedo, os jogadores fizeram exercícios de ativação na academia do clube. O técnico Rogério Ceni ministrou um trabalho em campo reduzido, onde dividiu o elenco em dois times e mais dois curingas.

Parte do grupo participou do treino tático com Ceni. O auxiliar Charles Hambert comandou um trabalho de bolas aéreas ofensivas e defensivas, além de finalização e cobranças de falta. Em fase de transição, o meia Léo Cittadini realizou atividades específicas a parte no campo 2 do CT.

O time azul, vermelho e branco volta as atividades na manhã desta quarta-feira, 10. O Bahia é o 16° colocado na classificação, com 28 pontos ganhos.