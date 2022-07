Bahia rescinde contrato com zagueiro que veio da Ponte Preta

Não só de chegadas vive o Bahia nesse momento de janela aberta para realizar contratações. Depois de César, Rildo e Jonathan, o zagueiro Henrique também não faz mais parte do leque de atletas com contrato com o time baiano.

O atleta de 20 anos chegou para atuar no setor defensivo, porém não se firmou e fez apenas três partidas pela equipe principal do Bahia, perdendo espaço com o técnico Guto Ferreira.

Na sequência o jogador foi emprestado para o Altos-PI, onde disputou a Série C do Campeonato Brasileiro e entrou em, apenas, um jogo. No duelo contra o Ferroviário no dia 2 de julho.

A rescisão contratual do jogador com o Bahia já foi publicada no BID e o contrato que ia até 2023 foi encerrado.