Bahia retorna aos treinos com Marco Antônio em fase de recuperação

O elenco do Bahia tricolor voltou aos treinos na tarde desta segunda-feira, 31, no Centro de Treinamento (CT) Evaristo de Macedo. O grupo iniciou a preparação para a partida contra o CRB, que acontece no próximo domingo, 6, às 18h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.



Os jogadores iniciaram o dia de treinamentos na academia, onde a equipe de preparação física realizou uma série de trabalhos de força, CORE e mobilidade. Já no Campo 1, após o aquecimento, os atletas foram divididos em grupos para participar de trabalhos técnicos e táticos de manutenção de posse de bola e troca de passes.

Na sequência, os jogadores de ataque seguiram fazendo treinos de tabelas e finalizações sob o comando do técnico Eduardo Barroca. No Campo 2, os atletas de defesa seguiram com atividades de movimentação e ações defensivas.

Com uma entorse no tornozelo, o meia Marco Antônio realizou trabalhos físicos no campo com o preparador Roberto Nascimento e depois correu em volta do gramado. O clube ainda não informou se o jogador estará disponível para a última rodada. O elenco Tricolor volta aos trabalhos na manhã desta terça-feira, 1º.