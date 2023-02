Bahia se reapresenta com treino tático na Cidade Tricolor

Depois de desembarcar em Salvador e folgar no dia anterior, o elenco do Bahia voltou às atividades nesta sexta-feira, 24, no CT Evaristo de Macedo. Antes do treinamento, atletas e comissão técnica se reuniram no auditório para uma conversa.

Após o pré-treino, realizado na academia, o grupo foi dividido em duas partes para um trabalho técnico de manutenção de posse de bola no Campo 1 da Cidade Tricolor. Na sequência, o técnico Renato Paiva escalou duas equipes e aplicou um coletivo tático utilizando dois terços do campo.

Em um segundo momento, os atletas que atuaram mais de 45 minutos na última partida foram à academia para trabalhos físicos. Os demais jogadores participaram de um trabalho técnico e tático em campo reduzido.

O volante Rezende participou normalmente dos trabalhos com o restante do grupo. O lateral-esquerdo Chávez iniciou os trabalhos de transição no campo com o preparador e o fisioterapeuta do clube.

O zagueiro Kanu realizou trabalhos na academia e fisioterapia, e também correu no gramado.

O elenco tricolor volta aos trabalhos na manhã deste sábado, 25, novamente no CT. O Bahia encara o Itabuna neste domingo, 26, pela última rodada do Baianão. O duelo acontece às 16h, no estádio Antônio Elias Ribeiro (Ribeirão).