Bahia se reapresenta e inicia preparação focado no Bahia de Feira | A TARDE

Um dia após golear o Jacobina por 5 a 0, o elenco do Bahia se reapresentou na Cidade Tricolor e deu início a preparação para o jogo contra o Bahia de Feira, marcado para este sábado, 27, às 16h, na Arena Cajueiro, pela 4ª rodada do Campeonato Baiano

Os titulares na partida contra o Jacobina realizaram atividades regenerativas na academia do CT Evaristo de Macedo. O restante do grupo e com a inclusão de alguns jogadores do time Sub-20, participaram de um treinamento de ordem tática em campo aberto de 10 x 10, no campo 1.

Recém apresentado pelo Esquadrão, o zagueiro Victor Cuesta treinou com os novos companheiros. Vetados da última partida, o atacante Biel e o meia Thaciano fizeram atividades específicas na sala de musculação.

O time tricolor realiza o último treino antes do confronto diante do Bahia de Feira nesta sexta-feira, 26. Com o primeiro triunfo no estadual, o Bahia ocupa a 4ª posição, com quatro pontos somados no Baianão 2024.

