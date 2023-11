Bahia segue rotina de treinos com foco no Corinthians | A TARDE

O elenco do Bahia trabalhou pelo segundo dia com foco no importante compromisso contra o Corinthians, marcado para o próximo dia 24, às 21h, na Neo Química Arena, válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Antes de irem ao campo 2 do CT, os jogadores fizeram exercícios de ativação com trabalho físico na academia. Em seguida, a comissão técnica separou os jogadores em vários grupos. Os atletas trabalharam passes, situações de jogo e finalizações.



Já no campo 1, o grupo foi dividido novamente. Em dois espaços pré-determinados, trabalharam com Rogério Ceni técnica e taticamente. Com 7 jogadores de cada time e um coringa em cada espaço, com quatro traves e goleiros.

Em recuperação de lesão muscular, o zagueiro Raul Gustavo seguiu a programação de atividades na academia e na fisioterapia.

Primeiro time fora do Z-4, o Esquadrão de Aço ocupa o 16ª posição, com 38 pontos ganhos, um a mais que o Cruzeiro, primeiro time na zona da degola, e que tem dois jogos a menos.