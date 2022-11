Bahia tem retornos importantes para batalha final na Série B

Dentro da zona de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro desde a primeira rodada da Segundona, o Bahia vive um momento de grande desconfiança e vai para a última rodada da competição pressionado. Com apenas uma vitória nos últimos nove jogos e três empates consecutivos - sendo os últimos dois em casa -, o Tricolor terá de fazer o que não conseguiu em todo o segundo para garantir o acesso sem depender de ninguém após o apito final do árbitro na partida de domingo, contra o CRB, no Rei Pelé: vencer fora de casa.

Para conseguir tal feito, o técnico Eduardo Barroca terá praticamente força máxima para a batalha final em Alagoas para montar o Esquadrão de Aço. Os únicos desfalques serão o goleiro Danilo Fernandes, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior direito do joelho e precisou passar por uma artroscopia, e o criticado lateral direito Marcinho, que cumprirá suspensão e abrirá passagem para o jovem e ex-titular André, que vem tendo seu nome pedido por parte da torcida tricolor nos últimos embates.

O principal reforço para a última rodada será o meia-armador Daniel, que cumpriu suspensão automática no empate por 1 a 1 com o Guarani na última sexta-feira. Na ocasião, Barroca optou por puxar Ricardo Goulart para fazer a função no meio e colocou Matheus Davó no comando de ataque do time.

E a volta do camisa 10 animou o comandante tricolor. “Para mim, o Daniel faz falta em qualquer time do futebol brasileiro. Jogador extremamente acima da média do que eu tenho visto no futebol brasileiro. Jogador com muito recurso, tudo que a função dele exige”, comentou Edurardo Barroca na coletiva após o jogo contra o Guarani.

E os números de Daniel pode explicar um pouco dessa empolgação do técnico. Na Série B, o meia é o jogador do Bahia com mais assistências diretas para gol ao lado de Davó e Mugni, com quatro cada. É o terceiro com mais passes certos, além de ter marcado dois gols na Segunda Divisão.

“Seria horrível se dependêssemos de combinação de resultado. Mas só dependemos da gente. Eu estou feliz. A gente está há 37 rodadas no G-4. Vou estar triste?”, analisou o camisa 10 do Bahia.

Mudança na esquerda

Outro atleta que tem grandes chances de voltar ao time titular é o lateral esquerdo Matheus Bahia, que se recuperou totalmente de uma avulsão do tendão adutor longo direito da coxa. O atleta, inclusive, entrou na segunda etapa do duelo contra o Guarani.

Também recuperado de uma entorse no tornozelo, Marco Antônio participou da atividade de ontem e deve ficar à disposição de Barroca.

Dessa forma, a tendência é de que Barroca escale o time da seguinte forma: Mateus Claus; André, Luiz Otávio, Ignácio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Lucas Mugni e Daniel; Jacaré, Ricardo Goulart (Caio Vidal) e Davó.

Para carimbar o retorno para a elite nacional, o Bahia depende apenas de si. O Tricolor garante o acesso à Série A em caso de triunfo ou empate diante do CRB. Em caso de derrota, precisará torcer para que os rivais diretos tropecem, casos de Sport e que o Ituano, em confronto valendo vaga, não vença o Vasco.

O elenco do Bahia se reapresentou ontem na Cidade Tricolor e iniciou a preparação para o jogo decisivo com o CRB no Rei Pelé, às 18h30.