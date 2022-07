Bahia terá três desfalques para encarar o Cruzeiro

O Tricolor encerrou sua preparação para encarar o Cruzeiro, partida programada para este sábado, 23, às 16h, no Mineirão, na manhã desta sexta-feira, 22, no CT Evaristo de Macedo. Além de Ignácio, o treinador Enderson Moreira não vai contar com outros dois jogadores.

O volante Patrick de Lucca e o meia-atacante Marco Antônio ficaram realizando tratamento no departamento médico e vão desfalcar o time no duelo contra a equipe mineira.

Apesar de não ter a confirmação do time que vai à campo, a tendência é que o esquema com três zagueiros seja mantido. Danilo Fernandes, Didi, Luiz Otávio, e Gabriel Xavier; André, Rezende, Mugni, Daniel e Matheus Bahia; Raí e Matheus Davó.

O Bahia entra em campo na terceira colocação com 34 pontos e o Cruzeiro lidera a competição com 42 pontos conquistados.