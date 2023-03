Bahia vence o Goiás e segue 100% no Brasileirão sub-20

O Bahia superou o time do Goiás pelo placar de 1 a 0, na tarde desta quinta-feira, 9, no estádio de Pituaçu, em Salvador. O único gol do duelo foi assinalado pelo meia Roger, na etapa final do confronto.

Após o resultado, o Esquadrão chega ao seu segundo triunfo nos dois primeiros jogos do certame. Com seis pontos conquistados, o time azul, vermelho e branco possui seis pontos e ocupa a 2ª colocação do Grupo B, atrás do Grêmio pelo critério de saldo de gols.

O time do técnico Rogério Ferreira atuou com: Eric; Daniel (Gerald), Marcello, Nathan e Alex (Rafael); Sidney, Paulo Souto (Jota) e Roger; Kennedy (Juninho), Tiago (Lucas Aruba) e Vitinho (Gustavo Kawã).

Agora, o Bahia volta a campo na próxima quarta-feira, 15, às 15h, novamente em Pituaçu, para enfrentar o São Paulo, pela 3ª rodada do Brasileirão da categoria.