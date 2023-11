Bahia vence Palmeiras e se classifica na Copa Atlântico Sub-19 | A TARDE

O Bahia está na próxima fase da Copa Atlântico sub-19, que está sendo disputada em Pernambuco. O Tricolor venceu o Palmeiras pelo placar de 3 a 2 em partida realizada na parte desta sexta-feira (3).

Com gols de Kauã Davi, Tiago e Jota, o Tricolor confirmou participação nas quartas de final da competição nacional de categorias de base.

No Grupo B, o Tricolor se classificou na primeira colocação, com sete pontos conquistados. Na primeira fase, o Bahia venceu Palmeiras e América-RN e ficou no empate com o Retrô, time da casa.

Junto com o Esquadrão, o Retrô avançou para a segunda fase, enquanto Palmeiras e América-RN se despediram da competição.

Veja os gols do Bahia:

