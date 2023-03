Bahia volta aos treinos focado em confronto pela Copa do Brasil

Menos de 24 horas após o empate no clássico Ba-Vi, o elenco do Bahia retornou aos treinamentos nesta segunda-feira, 6, visando o duelo contra o Camboriú-SC, em partida programada para quarta-feira, 8, às 19h, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na partida realizada no domingo fizeram exercícios na academia do CT Evaristo de Macedo. Já o restante do elenco participou de um trabalho de posse de bola e pressão para recuperar o domínio.

Na parte final do treinamento, o técnico Renato Paiva aplicou um trabalho tático de ataque contra defesa com o sistema ofensivo atuando em uma superioridade numérica. Alguns atletas também treinaram cobranças de pênaltis.

O goleiro Danilo Fernandes e o zagueiro Kanu deram sequência aos respectivos tratamentos na academia e na fisioterapia. O elenco tricolor volta aos trabalhos na manhã desta terça-feira (7), no CT.