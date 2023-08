Baianão feminino: Bahia segue preparação para pegar o Astro

O elenco feminino do Bahia prosseguiu com as atividades de preparação com foco no Astro, em confronto marcado para este domingo, 13, às 15h, no Sesi de Feira de Santana, válido pela 3ª rodada do Campeonato Baiano da categoria.

Na manhã desta quinta-feira, 10, as atleta iniciaram as atividades com fortalecimento muscular na academia do CT Evaristo de Macedo. Depois, o técnico Igor Morena e seu assistente Manoel Alex promoveram um treino físico.

Logo depois, as jogadoras aprimoraram a saída de bola da equipe, seguido com correção de fundamentos. No tático, a equipe realizou variações de posicionamento entre as atacantes no último terço do campo.

A equipe dará continuidade aos trabalhos na manhã desta sexta-feira, 11. Líderes do Baianão Feminino, às Mulheres de Aço somam seis pontos, com 13 gols marcados e apenas dois sofridos.